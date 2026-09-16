Hablamos con Rocío Muñoz tras el nuevo revés judicial de Omar Montes: "Me alegro por Nuria Hidalgo, que se haga justicia"

Omar Montes vuelve a ponerse en el epicentro mediático. Días después del nacimiento de su supuesto hijo con Rocío Muñoz, vemos al cantante en el Juzgado de Familia de Madrid.

Nuria Hidalgo, la joven con la que mantuvo una relación de seis años, reclama una revisión de la pensión para su hijo mayor. La Fiscalía ha pedido que la manutención pase de los 450 euros actuales a 2.000 euros, teniendo en cuenta que el artista ha declarado unos ingresos de dos millones de euros.

Este nuevo revés judicial llega apenas unos días después del nacimiento de su supuesto hijo con Rocío Muñoz. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con ella, que dice que "se alegra por Nuria". "Me alegro por ella y por Omar Jr, que se haga justicia después de tanto tiempo", señala Rocío.

"Él siempre ha alardeado de lo que tiene, entonces una manutención de 400 euros...", advierte Rocío Muñoz, "él se escuda en que luego le compra ropa de marca muy cara, pero es más importante una buena educación o un buen seguro".

El cantante tiene un nuevo frente abierto, que se suma a la polémica sin resolver de Rocío Muñoz. ¡Dale al play para escucharla en directo!