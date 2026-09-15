Testigo del crimen de Claudia, la estudiante española asesinada en México: "Los servicios de emergencia no contestaban"

La noche del 12 de septiembre terminó en tragedia para Claudia Tacoronte, una estudiante de 21 años de la Universidad de Granada que se encontraba en México realizando un intercambio universitario. Apenas llevaba un mes en la ciudad de Cuautla cuando fue víctima de un ataque mortal.

Claudia regresaba de una fiesta cuando fue abordada en la calle por un hombre que portaba un arma blanca. Ante el asalto, la joven intentó huir, pero el agresor la alcanzó y la apuñaló en varias ocasiones, causándole la muerte. Después, el individuo huyó.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Madony, testigo del accidente. Según cuenta, él estaba dentro de la Casad de la Cultura, cuando decidió salir alertado por los gritos. Varias personas se quedaron con ella a socorrerla mientras venían los servicios de emergencia, que tardaron 45 minutos.

"Vimos al hombre correr y quisimos alcanzarlo, unos vecinos lo intentaron con moto y todo, pero se metió en las cañas y no pudimos localizarle", señala. Además, se muestra indignado con la tardanza de los servicios médicos: "No nos contestaban".

Las autoridades mexicanas mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y localizar al responsable. Entre las hipótesis que se manejan se encuentra la posibilidad de un feminicidio.

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