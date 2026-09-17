La crítica de un 'influencer' ceutí: "Ceuta es la moneda de cambio del Gobierno para que se deje de hablar de sus corruptelas"

Javier y Jesús son creadores de contenido que día a día informan a sus vecinos de cómo está la situación en Ceuta y dónde se producen concentraciones. Aseguran que el miedo sigue palpable en las calles y son muchos los vecinos que no se atreven a pasar por los enclaves donde se producen los asentamientos de inmigrantes. El Gobierno de Ceuta trata de ofrecer una cifra sobre las personas migrantes que continúan en situación irregular, la cual calcula en 13.000 de manera "conservadora". Mientras, la Audiencia Nacional paraliza la decisión de instalar un campamento de migrantes en el puerto de Ceuta como estaba previsto a petición del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que solicitaba frenar la instalación por su cercanía a los depósitos de combustible y a las zonas de mercancías.

Javier Bohórquez comparte en sus redes sociales cómo es la vida en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes. Destaca la resiliencia de los ceutíes y advierte nadie va a poder con ellos y no van a abandonar sus casas.

"En estas playas he vivido algunos de los momentos más importantes de mi vida"

Jesús Mesa es un creador de contenido que acumula ya más de 5 millones de visitas en algunos de sus vídeos. Cuenta que muchas de las playas hoy ocupadas guardan algunos de los mejores recuerdos de su infancia. "Yo venía con mi familia a estas playas de pequeño, he vivido algunos de los momentos más importantes aquí".

Como tantos ceutíes pide una solución y espera que el problema no se alargue hasta Navidad.

"Los militares están atados de pies y manos"

Sobre el debate de qué hacer con los menores que siguen por las calles, señala que el presidente Juan Vivas no tiene la autoridad para decidir qué hacer con estos. "Los menores están en la calle y es imposible, faltan policías, cuerpos de seguridad...Los militares están atados de pies y manos [...] Este Gobierno se quiere mantener en el poder como sea". Concluye que este Gobierno se quiere mantener en el poder "como sea" y siente que han sido "la moneda de cambio".

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