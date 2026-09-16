El bache económico que atraviesa Verónica Hidalgo tras la entrada en prisión de su marido: "Todo está embargado"

Verónica Hidalgo vive uno de los momentos más complicados de su vida tras la entrada en prisión de su marido, Juan Andrés González, hace ya más de cuatro meses. Este está en prisión provisional y preventiva por un presunto delito de organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con un compañero de prisión de Juan Andrés, que desvela que este "está al límite". Según cuenta, la situación le está afectando tanto mental como físicamente.

Pese a que Verónica trata de transmitir normalidad y sigue con su rutina habitual, el compañero de Juan Andrés González desvela que la pareja atraviesa una difícil situación económica.

"No tenían ni para comer, porque todas sus cuentas están bloqueadas", asegura. Este afirma que todos los bienes y las fuentes de ingreso de Juan Andrés fueron embargadas tras el registro de la Guardia Civil: "Todas las empresas de él están todas embargadas, las empresas, las cuentas, todo. Todo está embargado".

El compañero de prisión del marido de Verónica Hidalgo advierte que Juan Andrés "tiene muchas deudas". Algo a lo que Verónica Hidalgo debe hacer frente, pese a que sostiene que sigue creyendo en su inocencia.