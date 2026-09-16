Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EXCLUSIVA

El bache económico que atraviesa Verónica Hidalgo tras la entrada en prisión de su marido: "Todo está embargado"

Hablamos con un compañero de prisión de Juan Andrés González, el marido de Verónica Hidalgo. Este afirma que la pareja no está en un buen momento económico.

Verónica Hidalgo

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Verónica Hidalgo vive uno de los momentos más complicados de su vida tras la entrada en prisión de su marido, Juan Andrés González, hace ya más de cuatro meses. Este está en prisión provisional y preventiva por un presunto delito de organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con un compañero de prisión de Juan Andrés, que desvela que este "está al límite". Según cuenta, la situación le está afectando tanto mental como físicamente.

Juan Andrés González

Pese a que Verónica trata de transmitir normalidad y sigue con su rutina habitual, el compañero de Juan Andrés González desvela que la pareja atraviesa una difícil situación económica.

"No tenían ni para comer, porque todas sus cuentas están bloqueadas", asegura. Este afirma que todos los bienes y las fuentes de ingreso de Juan Andrés fueron embargadas tras el registro de la Guardia Civil: "Todas las empresas de él están todas embargadas, las empresas, las cuentas, todo. Todo está embargado".

El compañero de prisión del marido de Verónica Hidalgo advierte que Juan Andrés "tiene muchas deudas". Algo a lo que Verónica Hidalgo debe hacer frente, pese a que sostiene que sigue creyendo en su inocencia.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

María recupera a su perrita

María recupera a su perrita tras dos años secuestrada: "He hecho de todo, he llegado a pagar detectives privados"

Haidar

Haidar recuerda el secuestro que sufrió con 8 años y que conmocionó a España: "Llegué a olvidarme del castellano en Irak"

Juanjo

Juanjo busca a su hijo de 17 años desaparecido: "Creemos que tiene que ver con un tema con su expareja"

Crimen Claudia
Hablamos con ella

Amiga de Claudia Tacoronte, la estudiante española asesinada en México: "Creemos que fue alguien del círculo"

La Voz 2026: cuándo y dónde ver la nueva temporada, nuevas caras y sorpresas
Gran estreno

La Voz 2026: cuándo y dónde ver la nueva temporada, nuevas caras y sorpresas

Ceuta
ÚLTIMA HORA

La respuesta de una vecina ceutí a Pedro Sánchez: "La competencia de los menores es de Vivas, pero el triaje es del Gobierno"

Los ceutíes están al límite. La crisis migratoria continúa condicionando la vida de los ciudadanos y el Gobierno sigue sin dar soluciones.

subida precios
SUBIDA DE PRECIOS

Expertos avisan de un invierno crítico: "Todo se encarece porque se produce a costes más altos"

La escalada generalizada de los precios continúa tensionando el bolsillo de los consumidores y estrechando los márgenes empresariales en España. El periodista en economía Juan Cruz, da las claves.

Lydia se acoge a la superstición en el Panel Final: “El amarillo me ha dado suerte”

Lydia se acoge a la superstición en el Panel Final: “El amarillo me ha dado suerte”

“¡Qué susto me has dado!”: La estrategia de Antonio sobrecoge a Jorge Fernández

“¡Qué susto me has dado!”: La estrategia de Antonio sobrecoge a Jorge Fernández

El negocio clandestino se instala en las playas de Ceuta: desde recargas de móviles hasta cortes de pelo

El negocio clandestino se instala en las playas de Ceuta: desde recargas de móviles hasta cortes de pelo

Publicidad