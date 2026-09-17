El lado más personal de Moisés, de la A a la Z: "La llamada de Pasapalabra me pilló en Calpe"

¿Quién es Moisés Laguardia cuando se apagan los focos de Pasapalabra? Acostumbrados a verle resolver definiciones y pelear cada tarde por el bote, esta vez el concursante riojano cambia las respuestas del diccionario por otras mucho más personales en su propio AlaZ, más allá de la entrevista en la que reconoció que afronta esta etapa como "una aventura nueva".

Entre letra y letra aparecen anécdotas que ayudan a conocer mejor al concursante que hay detrás del atril. Por ejemplo, la oportunidad para regresar al concurso le llegó cuando estaba en la playa: "La llamada de Pasapalabra me pilló en Calpe".

Gracias a este cuestionario, Moisés revela que de pequeño era "tímido, muy vergonzoso", aunque las circunstancias hicieron que poco a poco se fuera soltando. También cuenta que su debilidad gastronómica es "una buena tortillas de patatas" y que su felicidad es algo tan sencillo como Pasapalabra. "Aquí siempre soy feliz cuando vengo", asegura. Eso sí, en este concurso es donde tiene aún su sueño por cumplir: "Ganar el bote".

El alfareño también habla de su número favorito, de las aficiones con las que desconecta, de esos pequeños hábitos que le acompañan desde hace años y hasta de alguna manía que reconoce que le gustaría quitarse de encima de una vez por todas. Por cierto, "conticinio" es la palabra que más le gusta del diccionario. Para saber su significado y todas las respuestas que Moisés ha dejado de la A a la Z... ¡dale al play!