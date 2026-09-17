Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Los secretos más sorprendentes

El lado más personal de Moisés, de la A a la Z: "La llamada de Pasapalabra me pilló en Calpe"

El concursante riojano habla de sus aficiones, de la manía que le gustaría cambiar, del sueño que le queda por cumplir y de su palabra favorita del diccionario entre otras muchas confesiones.

El lado más personal de Moisés, de la A a la Z: "La llamada de Pasapalabra me pilló en Calpe"

El lado más personal de Moisés, de la A a la Z: "La llamada de Pasapalabra me pilló en Calpe"

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

¿Quién es Moisés Laguardia cuando se apagan los focos de Pasapalabra? Acostumbrados a verle resolver definiciones y pelear cada tarde por el bote, esta vez el concursante riojano cambia las respuestas del diccionario por otras mucho más personales en su propio AlaZ, más allá de la entrevista en la que reconoció que afronta esta etapa como "una aventura nueva".

Moisés Laguardia, en su regreso a Pasapalabra: "Es una aventura nueva porque vengo de una manera muy diferente"

Moisés Laguardia, en su regreso a Pasapalabra: "Es una aventura nueva porque vengo de una manera muy diferente"

Entre letra y letra aparecen anécdotas que ayudan a conocer mejor al concursante que hay detrás del atril. Por ejemplo, la oportunidad para regresar al concurso le llegó cuando estaba en la playa: "La llamada de Pasapalabra me pilló en Calpe".

Gracias a este cuestionario, Moisés revela que de pequeño era "tímido, muy vergonzoso", aunque las circunstancias hicieron que poco a poco se fuera soltando. También cuenta que su debilidad gastronómica es "una buena tortillas de patatas" y que su felicidad es algo tan sencillo como Pasapalabra. "Aquí siempre soy feliz cuando vengo", asegura. Eso sí, en este concurso es donde tiene aún su sueño por cumplir: "Ganar el bote".

El alfareño también habla de su número favorito, de las aficiones con las que desconecta, de esos pequeños hábitos que le acompañan desde hace años y hasta de alguna manía que reconoce que le gustaría quitarse de encima de una vez por todas. Por cierto, "conticinio" es la palabra que más le gusta del diccionario. Para saber su significado y todas las respuestas que Moisés ha dejado de la A a la Z... ¡dale al play!

Almudena Cid la lía en Pasapalabra: suena Sueños de libertad… ¡y responde con una serie de la competencia!

Almudena Cid la lía en Pasapalabra: suena Sueños de libertad… ¡y responde con una serie de la competencia!

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

CEUTA MIGUEL

Miguel, ceutí que acaba de superar un cáncer: "Llego a la ciudad y me encuentro con que no puedo salir a la calle y hacer vida normal"

El presidente del Puerto de Ceuta alerta del impacto del campamento de migrantes en una zona crítica

El presidente del Puerto de Ceuta exige un informe que avale la instalación del campamento: "Lo he pedido dos veces, lo quiero ver"

Yanina, la mujer señalada como "espía rusa" que puso en alerta a la OTAN por Tinder

Yanina, la mujer señalada como "espía rusa" que puso en alerta a la OTAN por Tinder

VIVAS EN DIRECTO
CRISIS EN CEUTA

Vivas responde a Pedro Sánchez: "Me parece una salida de tono, tiene que saber identificar las competencias que le corresponden a Interior"

Tamara Gorro
Hablamos con ella

Tamara Gorro desvela cómo está Cayetano Rivera tras el dardo de su hermano Fran

Campamentos de migrantes.
Crisis en Ceuta

La crítica de un 'influencer' ceutí: "Ceuta es la moneda de cambio del Gobierno para que se deje de hablar de sus corruptelas"

'Espejo Público' habla con los creadores de contenido Javier y Jesús. Ambos comparten en sus cuentas de redes sociales cómo es el día a día en Ceuta. "Faltan policías, cuerpos de seguridad...Los militares están atados de pies y manos", lamenta uno de ellos.

Choque entre Elisa Beni y Chema Crespo
Sánchez - Vivas

Elisa Beni y Chema Crespo chocan ante la "falta de empatía" de Sánchez hacia Vivas: "El respeto es evidente"

Ambos colaboradores debaten sobre el cargo de Juan Jesús Vivas. Chema Crespo, director general de Público.es, le sitúa como un alcalde presidente "como lo son todos". Sin embargo, la colaboradora Elisa Beni discrepa y niega que todos lo sean.

El lado más personal de Moisés, de la A a la Z: "La llamada de Pasapalabra me pilló en Calpe"

El lado más personal de Moisés, de la A a la Z: "La llamada de Pasapalabra me pilló en Calpe"

JUEZ MANUEL

El juez Ruiz de Lara apunta al Gobierno: "La estrategia Trump de atacar al poder judicial es inconcebible en un estado de derecho"

Brasero explica cómo debería funcionar el Es-Alert

"Si tienes el móvil para que suene la alarma, lo tienes para saber el pronóstico": Brasero explica cómo debería entenderse el Es-Alert

Publicidad