Beatriz se imagina formando una familia con Gabriel en Sueños de libertad

La ausencia de Begoña permite a Beatriz y Gabriel pasar la noche juntos. Al despertar primero, ella imagina la vida que desea: convertirse en la figura materna de Juanito y compartir su felicidad con Gabriel.

Sin embargo, la realidad es muy diferente porque Begoña continúa viviendo en la casa y sigue siendo la madre del pequeño. Aun así, Beatriz disfruta del momento y asegura sentirse junto al abogado como "marido y mujer" en Sueños de libertad.