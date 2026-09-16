María recupera a su perrita tras dos años secuestrada: "He hecho de todo, he llegado a pagar detectives privados"

Hace dos años, la vida de María se truncó el día de Nochebuena. Mientras preparaba la cena en casa, alguien se colaba en el jardín y le robaba a su perrita Lola, un Yorkshire de apenas kilo y medio que la había acompañado durante diez años.

María no ha dejado nunca de buscar. Durante dos años ha recorrido todas las calles y playas de Isla Canela buscando a Lola. "Llegué a contratar detectives privados", asegura María. Sin embargo, han sido dos años en los que tan solo ha recibido llamadas de gente que se aprovechaba de su desesperación.

Hace apenas unos días, María recibía la mejor de las noticias: un hombre había encontrado a Lola en una estación y gracias a la iniciativa de una agente de policía, podía volver a casa. "La habían dejado abandonada, maltratada en la estación de autobuses", señala María.

Cuando la agente llevó a la perra al veterinario, descubrió que aparecía como robado, pero el teléfono asociado al chip ya no existía. Por eso, decidió ir ella misma a Isla Canela hasta dar con María, su dueña.

Cuando la policía llamó al telefonillo y le preguntaron si había perdido una perrita, Lola se quedó sin aliento. "Es que ha aparecido", le dijo la agente, pronunciando las palabras que tanto tiempo llevaba esperando.

Tan solo bastaron unos segundos para que Lola reconociera su casa, su cama, sus juguetes y a su dueña. "Fue directa a su cama, se acordaba de todo", afirma María. Un reencuentro que demuestra que nunca hay que perder la esperanza, pase el tiempo que pase. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!