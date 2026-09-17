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Y AHORA SONSOLES
Rocío Muñoz reacciona a la batalla de Omar Montes por la pensión de su hijo con Nuria Hidalgo
La joven se pronuncia en Y ahora Sonsoles después de que Nuria Hidalgo haya reclamado una revisión de la manutención que Omar Montes paga por su hijo mayor.
Omar Montes ha acudido al Juzgado de Familia de Madrid por la reclamación de Nuria Hidalgo. La Fiscalía ha pedido elevar de 450 a 2.000 euros la pensión del menor, teniendo en cuenta los ingresos declarados por el cantante.
Ante este nuevo frente judicial, Rocío Muñoz ha mostrado su apoyo a Nuria y Omar Jr. Además, cuestiona que el artista argumente que compra ropa de marca a su hijo y señala que considera más importantes una buena educación o un buen seguro según contaba en Y ahora Sonsoles.