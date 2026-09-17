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Rocío Muñoz

Y AHORA SONSOLES

Rocío Muñoz reacciona a la batalla de Omar Montes por la pensión de su hijo con Nuria Hidalgo

La joven se pronuncia en Y ahora Sonsoles después de que Nuria Hidalgo haya reclamado una revisión de la manutención que Omar Montes paga por su hijo mayor.

Sara Sanz Navarro
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Omar Montes ha acudido al Juzgado de Familia de Madrid por la reclamación de Nuria Hidalgo. La Fiscalía ha pedido elevar de 450 a 2.000 euros la pensión del menor, teniendo en cuenta los ingresos declarados por el cantante.

Ante este nuevo frente judicial, Rocío Muñoz ha mostrado su apoyo a Nuria y Omar Jr. Además, cuestiona que el artista argumente que compra ropa de marca a su hijo y señala que considera más importantes una buena educación o un buen seguro según contaba en Y ahora Sonsoles.

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