DECLARACIÓN
Zarzalejos cuestiona la relación del Gobierno con la Corona: "Hay muchas formas de horadar la monarquía"
El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado en La Mesa la relación entre el Gobierno y la Corona y ha cuestionado la ausencia de reproches públicos ante las críticas al rey por parte de miembros del Ejecutivo y sus socios.
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Zarzalejos ha defendido que "hay muchas formas de horadar la monarquía" y ha señalado como una de ellas no reprochar "las desconsideraciones, los insultos y las vejaciones al rey".
Zarzalejos niega que un ministro sondeara al Rey
Durante su intervención también se ha referido a la información publicada por El País sobre un supuesto contacto de un ministro con la Casa del Rey para plantear una llamada de Felipe VI a Mohamed VI. El País publicó que un ministro había trasladado a la Casa del Rey la conveniencia de esa llamada para abordar la crisis de Ceuta y agradecer la actuación de Marruecos.
Zarzalejos ha negado esa versión: "Ningún ministro, ni formal ni informalmente, se dirigió a la Casa del Rey en semejantes términos".
El periodista también ha cuestionado el propio concepto de que un ministro pueda "sondear" al monarca: "¿Qué es eso de sondear al rey un ministro de su Gobierno?".
Según Zarzalejos, existen unos cauces concretos en las relaciones entre el presidente del Gobierno, la Casa del Rey y los distintos ministerios, por lo que ha calificado de "tomadura de pelo" la idea de que un ministro pueda sondear al Rey para que llame a Mohamed VI.
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