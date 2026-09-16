Desaparecido
Juanjo busca a su hijo de 17 años desaparecido: "Creemos que tiene que ver con un tema con su expareja"
Pol, un joven de 17 años, desapareció el lunes de madrugada. Se fue a dormir y, sobre las dos de la madrugada, descubrieron que no estaba en casa. Hoy, hablamos con su padre, Juanjo.
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Juanjo está desesperado por encontrar a su hijo Pol, un joven de 17 años de Tarragona, concretamente de la zona del Vendrell. Este desapareció el lunes de madrugada, cuando descubrieron que no estaba en casa.
Pol se fue a dormir como de costumbre, pero sobre las dos de la mañana, su padre se dio cuenta de que no estaba en la cama. "Su hermana volvió de cenar con amigos y vio que la puerta estaba abierta", recuerda Juanjo.
Aunque Pol era un chico que no tenía problemas en el colegio ni en su vida personal, sí que estaba viviendo una situación algo tensa con una chica. "Nunca ha hecho nada parecido", afirma Juanjo, "solo tenía un tema que le preocupaba con una expareja, creemos que ha tenido que ver con esto".
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Los padres de Pol no tienen pistas del paradero de su hijo. El paso de las horas aumenta su angustia y Juanjo pide ayuda. ¿Logrará volver a encontrarse pronto con su hijo?
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