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Julio Iglesias Jr. se pronuncia sobre las acusaciones contra su padre: "Fue un chasco muy grande"

El hijo de Julio Iglesias se sincera en el paltó de Y ahora Sonsoles sobre el proceso legal en el que se ha visto inmerso su padre tras las acusaciones de algunas de sus extrabajadoras del hogar.

Julio Iglesias Jr.

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Ser hijo de Julio Iglesias es una gran responsabilidad, pero para Julio Iglesias Jr. también es un gran honor. La relación entre padre e hijo siempre ha sido muy buena, tanto que ahora el segundo hijo del artista va a comenzar una gira poniendo voz a los grandes éxitos de su padre.

Julio Iglesias Jr.

El hijo de Julio Iglesias también le ha acompañado durante los últimos meses, que se han visto empañados por las acusaciones de algunas extrabajadoras del hogar del cantante. Estas relataron experiencias vividas en Bahamas y Punta Cana, donde le señalan por presuntos delitos laborales y sexuales.

Pese a que la Fiscalía archivó la causa por falta de competencia y jurisdicción territorial, el caso ha vuelto a los tribunales este mes. Las dos denunciantes han presentado una nueva querella ante la Audiencia Nacional para que se revisen los presuntos delitos.

"Fue un chasco muy grande, mucha tristeza en la familia", confiesa Julio Iglesias Jr. Por el momento, afirma que todo sigue en manos de abogados y el hijo del cantante tan solo tiene un deseo: "Si Dios quiere, que se resuelva todo esto porque es un dolor de cabeza".

La batalla legal de Julio Iglesias no termina y su familia se muestra de su lado, especialmente su hijo, Julio Iglesias Jr. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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