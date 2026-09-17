Cristina Tárrega recuerda el tartazo que le dio Manel Fuentes: "Me quedé un poco impactada"

Cristina Pardo ha vuelto a poner la actualidad sobre La mesa. La presentadora ha abordado algunos de los asuntos que están marcando la conversación pública junto a expertos y analistas, que han aportado su visión sobre las cuestiones más relevantes del momento.

Sin embargo, también hay tiempo para tratar temas más distendidos como en esta ocasión en la que Manel Fuentes ha echado la vista atrás para recordar cómo eran las reuniones de guion de Crónicas marcianas, uno de los programas de televisión más icónicos de la historia de España.

Cristina, asombrada por las alocadas historias que estaba contando su compañero, se ha terminado de quedar estupefacta cuando Cristina Tárrega ha recordado el día en el que Manel le dio un tartazo.

"Me quedé un poco estupefacta", ha dicho la periodista entre risas mientras el presentador trataba de defenderse alegando que habían sido hipnotizados. ¡Imperdible!