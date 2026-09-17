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EL HORMIGUERO
Pablo López deja sin palabras a El Hormiguero al piano
El cantante ha interpretado en directo su nuevo tema y después ha demostrado su talento improvisando de oído las canciones que le pedía el público de El Hormiguero.
La música ha tomado el protagonismo durante la visita de Pablo López en El Hormiguero. Sentado al piano, el artista ha puesto voz a Casi siempre y ha conseguido emocionar al plató, recibiendo la ovación del público y del equipo.
Después, el malagueño ha aceptado un nuevo reto: improvisar de oído las canciones que le proponían los asistentes. El momento ha culminado con todo el plató cantando Rosas mientras Pablo López acompañaba al piano.