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Pablo López en El hormiguero

EL HORMIGUERO

Pablo López deja sin palabras a El Hormiguero al piano

El cantante ha interpretado en directo su nuevo tema y después ha demostrado su talento improvisando de oído las canciones que le pedía el público de El Hormiguero.

Borja Tamayo
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La música ha tomado el protagonismo durante la visita de Pablo López en El Hormiguero. Sentado al piano, el artista ha puesto voz a Casi siempre y ha conseguido emocionar al plató, recibiendo la ovación del público y del equipo.

Después, el malagueño ha aceptado un nuevo reto: improvisar de oído las canciones que le proponían los asistentes. El momento ha culminado con todo el plató cantando Rosas mientras Pablo López acompañaba al piano.

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