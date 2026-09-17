Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

TESTIMONIO

Yanina, la mujer señalada como "espía rusa" que puso en alerta a la OTAN por Tinder

Un comandante español destinado en la base de la OTAN en Northwood inició una relación por Tinder con una mujer rusa, la llevó a instalaciones militares y activó todas las alarmas de la contrainteligencia.

Yanina, la mujer señalada como "espía rusa" que puso en alerta a la OTAN por Tinder

Yanina, la mujer señalada como "espía rusa" que puso en alerta a la OTAN por Tinder

Publicidad

Alejandro Hergon
Publicado:

El romance que activó la alerta de la OTAN

Yanina, que habla ocho idiomas, tiene nacionalidad rusa, británica y polaca y sabe manejar armas, conoció a un comandante de la Armada española por Tinder en octubre de 2024. Según su propio testimonio en La Mesa: "No supe de su trabajo en la OTAN hasta más o menos dos semanas después. Cuando se enteró de que yo había nacido en Rusia, bromeó con que era bastante curioso, porque su trabajo consistía precisamente en vigilar la flota y los submarinos rusos".

El comandante la llevó a un evento navideño de la OTAN en la base de Northwood y, según su relato, en otras dos ocasiones a instalaciones militares. Dos oficiales de inteligencia militar española viajaron a Reino Unido para advertirle de que había incurrido en "dos brechas de seguridad": dejar papeles a su alcance y llevarla a la base.

El café con un oficial ruso

Meses después de terminar la relación, Yanina viajó a Rusia, donde un hombre que se presentó como oficial de los servicios de inteligencia rusos le pidió tomar un café y le preguntó los nombres de las personas implicadas en el escándalo: "Yo se los di".

El comandante ha sido expulsado de la base de la OTAN y está en España.

Vicente Vallés fue crítico con la ingenuidad del militar: "Pretender que una situación como esta no va a entrar dentro del radar de quienes se encargan de estas cosas de la contrainteligencia es ser muy ingenuo. Si un militar tiene una relación con una mujer de origen ruso, inevitablemente va a estar en el foco".

José Antonio Zarzalejos, sobre "la desconsideración protocolaria e institucional" de Pedro Sánchez hacia el Rey

José Antonio Zarzalejos, sobre "la desconsideración protocolaria e institucional" de Pedro Sánchez hacia el rey

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

VIVAS EN DIRECTO

Vivas responde a Pedro Sánchez: "Me parece una salida de tono, tiene que saber identificar las competencias que le corresponden a Interior"

Tamara Gorro

Tamara Gorro desvela cómo está Cayetano Rivera tras el dardo de su hermano Fran

Campamentos de migrantes.

La crítica de un 'influencer' ceutí: "Ceuta es la moneda de cambio del Gobierno para que se deje de hablar de sus corruptelas"

Choque entre Elisa Beni y Chema Crespo
Sánchez - Vivas

Elisa Beni y Chema Crespo chocan ante la "falta de empatía" de Sánchez hacia Vivas: "El respeto es evidente"

El lado más personal de Moisés, de la A a la Z: "La llamada de Pasapalabra me pilló en Calpe"
Los secretos más sorprendentes

El lado más personal de Moisés, de la A a la Z: "La llamada de Pasapalabra me pilló en Calpe"

JUEZ MANUEL
AUDIENCIA NACIONAL

El juez Ruiz de Lara apunta al Gobierno: "La estrategia Trump de atacar al poder judicial es inconcebible en un estado de derecho"

El juez Manuel Ruiz de Lara ha respondido a los requerimientos de la Audiencia Nacional y ha explicado que se trata de un procedimiento administrativo para analizar, caso por caso, a cada migrante antes de ser devueltos a Marruecos.

Brasero explica cómo debería funcionar el Es-Alert
Fuertes tormentas

"Si tienes el móvil para que suene la alarma, lo tienes para saber el pronóstico": Brasero explica cómo debería entenderse el Es-Alert

Roberto Brasero, de la sección de El Tiempo de Antena 3, analiza el que sería el funcionamiento ideal del sistema de alertas Es-Alert tras las fuertes tormentas que han azotado el este peninsular.

Zarzalejos cuestiona la relación del Gobierno con la Corona: "Hay muchas formas de horadar la monarquía"

Zarzalejos cuestiona la relación del Gobierno con la Corona: "Hay muchas formas de horadar la monarquía"

Cristina Tárrega recuerda el tartazo que le dio Manel Fuentes: "Me quedé un poco impactada"

Cristina Tárrega recuerda el tartazo que le dio Manel Fuentes: "Me quedé un poco impactada"

Julio Iglesias Jr.

Julio Iglesias Jr. visita El Hormiguero para cerrar la semana por todo lo alto

Publicidad