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Hablamos con ella

Sylvia Salem, amiga de La Camboria, carga contra Lauren Postigo: "El tío era horrible, la trataba malísimamente mal"

El matrimonio entre Lauren Postigo y La Camboria estuvo lleno de engaños y traiciones, según una amiga de la bailaora, que asegura que este se aprovechaba de su trabajo para ganar dinero.

La Camboria

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Antes de casarse con Yolanda Mora, Lauren Postigo estuvo con La Camboria, una de las figuras más importantes del baile en nuestro país. Un matrimonio que, según Sylvia Salem, amiga íntima de esta, estuvo lleno de luces y sombras.

Según nos cuenta, la artista vivió durante décadas una relación desigual con su pareja y mánager, quien apenas habría cotizado por ella a la Seguridad Social pese a toda una vida sobre los escenarios. "La Camboria bailaba y él era el que ganaba el dinero", afirma Sylvia.

La historia entre ambos se remonta a finales de los años cuarenta, cuando se conocen y comienzan una relación personal y profesional que los lleva a recorrer Europa. Con el paso del tiempo alcanzan notoriedad y forman una familia, aunque la relación se ve marcada por tensiones e infidelidades.

El deterioro definitivo llega con la separación: "La engañó con muchas cosas, con las casas, cuando se divorciaron al final, Lauren tenía su nombre casi todo puesto". Unos engaños que terminaron dinamitando su matrimonio con La Camboria y que hoy descubrimos de la mano de su amiga íntima. ¡Dale al play para verlo al completo!

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