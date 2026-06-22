En El Hormiguero
Josema Yuste y José Mota hablan sobre la competencia entre 'Martes y 13' y 'Cruz y Raya'
Los cómicos se han sincerado sobre cómo vivieron la 'lucha navideña' que vivían cada Año Nuevo.
Publicidad
Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem han demostrado en El Hormiguero por qué llevan años haciendo reír a millones de espectadores. Entre ocurrencias y recuerdos, los cuatro invitados han compartido algunas de las historias más divertidas de sus carreras.
Durante el homenaje que han rendido a Luis Sánchez Polack, Pablo Motos ha querido saber cómo vivieron Josema y Mota su 'guerra navideña' durante sus respectivas etapas en 'Martes y 13' y 'Cruz y Raya' durante las emisiones especiales de Año Nuevo.
Los cómicos han asegurado que entre ellos nunca existió inquina ni envidia. De hecho, ambos han dicho que sentían una gran admiración por el otro y que se miraban con una admiración tremenda antes incluso de conocerse. ¡Imperdible!
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad