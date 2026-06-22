Así vivieron Javier y David el estreno de AlaZ en Pasapalabra: “Con los nervios lógicos”

El estreno de AlaZ en Pasapalabra supuso todo un reto para Javier y David, que se enfrentaron por primera vez a esta dinámica dentro del concurso. Lejos de acusar la presión de la novedad, los dos ofrecieron una actuación muy sólida que desembocó en un tranquilizador empate, ya que han evitado así que este programa empezara con Silla Azul.

Roberto Leal ha destacado que fue un duelo que se vivió “con muchísima emoción”, subrayando la regla que ahora les permite pedir pistas en forma de letras. El presentador también ha preguntado a los dos protagonistas cómo lo vivieron. Javier ha reconocido que sintió los “nervios lógicos” de este debut.

Por su parte, David ha expresado la “ilusión” de esta toma de contacto. “Habrá que irse habituando”, ha añadido. De las palabras se ambos concursantes se extrae una sensación compartida de respeto por una prueba que introduce un nuevo nivel de complejidad en Pasapalabra, aunque su rápida adaptación anticipa que AlaZ dará muchos momentos épicos cada tarde. ¡Descubre sus declaraciones en el vídeo!

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