¿Una mesa sin patas? El surrealista invento con el que Marron ha sorprendido en El Hormiguero

Cuatro pesos pesados del humor español han coincidido en El Hormiguero: Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem. La complicidad entre ellos ha marcado una entrevista en la que no han faltado las carcajadas, las anécdotas y el buen ambiente.

Para poner el broche de oro a una noche tan cómica, Marron ha aparecido en el plató con... ¡una mesa sin patas! El equipo ha creado un mueble capaz de sostenerse por el propio equilibrio de quien lo utiliza.

Pablo Motos y el propio Marron han sido los primeros en ponerlo a prueba, pero, tras ellos, Santiago Segura y José Mota se han atrevido a sentarse en él e incluso a echar un pulso. ¡No te pierdas este momentazo!

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