El emotivo homenaje de Luis del Olmo a Tip en El Hormiguero: "Se pasó la vida regalando sonrisas"

Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem han visitado el plató de El Hormiguero para homenajear al mítico Tip, Luis Sánchez Polack, cuando se cumplen 100 años de su nacimiento.

El reconocido periodista y locutor Luis del Olmo también ha tenido palabras para el memorable Tip. "Una escobilla de baño fue mi regalo de cumpleaños" asegura el periodista que tenía una estrecha relación con Tip.

El humor de Luis Sánchez Polack era incansable y no solo lo mostraba en público, sino que también se tomaba la vida a broma con su entorno. Dale al play al vídeo de arriba para no perderte las palabras de Luis del Olmo.

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