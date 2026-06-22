Los motivos tras la ruptura de Ana Mena y Óscar Casas: "En principio no ha habido terceras personas"

Ana Mena y Óscar Casas han puesto fin a su relación tras dos años juntos. Una ruptura que, pese a que ellos no han confirmado, sí que hemos podido confirmar gracias al entorno de ambos.

Nuestro colaborador Nacho Gay ha podido hablar con el entorno de Ana Mena y Óscar Casas, que aseguran que ambos ya no están juntos y que no tendrán problema en pronunciarse acerca de la noticia. Además, afirman que no es una ruptura que se produzca por terceras personas.

Nacho Gay afirma que la razón principal de la ruptura es la incompatibilidad de sus vidas. Según nos cuenta nuestro colaborador, él ha estado fuera varias semanas debido a un rodaje y ella también por la gira en la que se encuentra.

La ruptura se habría producido hace un mes, un tiempo desde el cual Ana Mena y Óscar Casas no se han dejado ver juntos ni han interactuado por redes sociales. Una distancia que ahora cobra más sentido que nunca y que era la señal de la ruptura de la que hasta ahora era una de las parejas más famosas del panorama mediático español.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas