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A partir del 12 de julio

"Si alguien se entera de que es autista, podrían inhabilitarla": Ágata causará revuelo en la comisaría de Lola

Que la joven entre dentro del espectro autista es algo que preocupará especialmente al jefe de Lola, aunque ella defenderá su talento hasta el final.

"Si alguien se entera de que es autista, podrían inhabilitarla": Ágata causará revuelo en la comisaría de Lola

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Patri Bea
Patri Bea
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Cada vez queda menos para poder disfrutar de Ágata y Lola en atresplayer. A partir del 12 de julio, conoceremos la historia de dos mujeres muy diferentes entre sí, pero con una gran pasión en común: resolver casos.

El talento de Ágata impresionará a Lola desde el primer momento y por eso querrá que forme parte de su equipo. Sin embargo, cuando su superior descubra que la joven entra dentro del espectro autista, temerá que puedan meterse en problema por lo que el reglamento dice sobre esta condición.

Lola está convencida de que puede formar un gran equipo con Ágata y no parará hasta demostrarle a todos que son el tándem perfecto. ¡No te pierdas esta nueva serie, a partir del 12 de julio en atresplayer!

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