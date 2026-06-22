"¡Qué barbaridad!": El jurado, sin palabras ante la actuación de un concursante en Tu cara me suena

Si la décima gala de Tu cara me suena os sorprendió... ¡preparaos para la que se viene este viernes! Se nota que la recta final está a la vuelta de la esquina y todos quieren demostrar que podrían ser dignos sucesores de Melani en este programa.

La subcampeona de la novena edición, Nia, regresará a casa para acompañar a J Kbello en su actuación, pero esa no será la única visita de la noche. Un viejo amigo del programa y un actor conocido que ha trabajado recientemente en Entre Tierras, también estarán.

"¡Qué barbaridad!": dirá uno de los miembros del jurado al ver una de las actuaciones de la noche. ¿Para quién creéis que irán dirigidas estas palabras? ¡No te pierdas la undécima gala, el viernes a partir de las 22:00h en Antena 3!

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