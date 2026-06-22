Roberto Leal, tras el exitoso estreno de AlaZ: "Ha sido muy emocionante ver cómo ha reaccionado la gente"

La nueva prueba final de Pasapalabra, AlaZ, está aún recién estrenada y ya es un absoluto éxito. Roberto Leal resume las primeras sensaciones, propias y de todo el equipo: "Muy felices, muy contentos y ha sido muy emocionante ver cómo ha reaccionado toda la gente en casa". Hay que recordar los datos de audiencia del viernes, cuando más de 2,4 millones de espectadores únicos fueron testigos del duelo entre Javier Alonso y David, que terminó en empate.

El presentador señala el feedback recibido de la gente: "Desde casa es muy jugable". Precisamente, cree que las nuevas normas enganchan porque "todo el mundo puede participar ahora todavía más", a lo que ayuda la novedad de que "pueden ver el número de letras que contiene la respuesta correcta".

Roberto también destaca que la ayuda en forma de letra que los concursantes pueden pedir a cambio cinco segundos "ha mejorado" el desafío para ganar el bote. "Están jugando a una prueba final mucho más emocionante en su tramo final", comenta. Por eso, en su opinión, AlaZ es "todo un acierto". ¡Dale al play y descubre sus primeras impresiones!