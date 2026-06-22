Cloe se imagina que besa a Marta… ¿volverá algún día a pasar algo entre ellas?

Parece que Cloe aún siente algo por Marta, ¡así lo ha confirmado su fantasía en la que la besaba a la hija de Damián!

Todo ha comenzado cuando la francesa, preocupada por su futuro después de que Brossard prescindiera de ella, ha propuesto a Marta contactar con una empresa química francesa que quiere expandirse internacionalmente y que podría estar interesada en comprar La Industrial.

A la hija de Damián le han brillado los ojos ante esta propuesta y no ha dudado en pedirle a su expareja que intente contactar con ellos, no sin antes agradecerle su apoyo: “Eres una mujer honestar y valiente, hay poca gente como tú”.

Estas palabras han calado tanto en Cloe… ¡que la ha llevado a vivir una fantasía en la que se besaba apasionadamente con Marta!

Tras esta romántica ensoñación, Cloe ha vuelto a la realidad y se ha dado cuenta de que este beso ha sido fruto de su imaginación, así que ha tratado de disimular afirmando que está conociendo a una persona.

¿Marcará esta fantasía un antes y un después en la amistad de Marta y Cloe? ¿Volverá algún día a pasar algo entre ellas?

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