Mejores momentos | 22 de junio
“Esto sí que es histórico”: el lío de Lluvia Rojo y Unax Ugalde con una canción de Ana Belén en La Pista
Cuando ya sólo quedaba un segundo en juego, el actor ha imitado la bendición de David para aclararse con el título y ha logrado ganar el duelo musical.
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¿Cuántas formas hay de decir ‘Agapimú’? La canción de Ana Belén ha puesto en aprietos a Lluvia Rojo y a Unax Ugalde en Pasapalabra. De hecho, su duelo en La Pista se ha resuelto cuando ya sólo quedaba un segundo en juego y gracias a un golpe de inspiración del actor.
En realidad, el invitado sabía de qué tema se trataba casi desde el principio. Sin embargo, se ha liado con el título, porque le salía “Agapiluz”. Se sabía la melodía, cuándo decir la palabra… pero era insuficiente para ganar. A partir de ahí, las ocurrencias han sido infinitas y a cada cual más divertida. Luis Larrodera ha terminado resumiéndolo de forma divertida: “Desde hoy, esta canción es Winny the Pooh”.
Unax y Lluvia se han complicado incluso cuando Roberto Leal les ha dado el título al revés, porque se veían incapaces de reordenarlo. “Esto sí que es histórico”, ha bromeado la actriz. Lo curioso ha sido ver a Unax bromeando con David sobre su forma de bendecir en el ¿Dónde Están?... ¡y eso le ha aclarado las ideas!
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