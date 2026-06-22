Así ha sido la entrevista completa a Josema Yuste, José Mota, Leo Harlem y Santiago Segura en El Hormiguero

El plató de El Hormiguero se ha convertido en una auténtica fiesta de la comedia con la presencia de Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem. Los humoristas han repasado sus trayectorias y han protagonizado una noche cargada de risas.

La idea del programa era hacer un homenaje a Luis Sánchez Polack, más conocido como Tip y, por ello, los invitados y el presentador han repasado alguna de las anécdotas más surrealistas del histórico cómico español.

Durante la oda al humor que ha supuesto el programa, Pablo Motos ha dado paso a otros grandes cómicos y periodistas como Luis del Olmo o Millán Salcedo que también han querido hacer un pequeño tributo hacia uno de los padres de la comedia española.

Además, el presentador también ha aprovechado que contaba con la visita de José Mota y Josema Yuste para preguntarles por su 'guerra navideña' de cada Año Nuevo con el especial que hacían con 'Martes y 13' y 'Cruz y Raya'.

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