Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

El sospechoso del crimen de Esther López, acorralado: "No es descartable que vaya a juicio desde la cárcel y no desde la libertad"

Cuatro años después de la muerte de Esther López, aumentan las sospechas sobre Óscar, el único investigado por el caso. Los propietarios actuales de la casa donde vivía han descubierto un zulo donde se cree que podría haber ocultado el cadáver.

Esther López

Publicidad

Esther López, vecina de 35 años de Traspinedo (Valladolid), murió el 13 de enero de 2022, aunque su cuerpo no fue localizado hasta quince días después en una cuneta. El caso sigue abierto cuatro años después y, aunque no se ha resuelto, hay una sola persona bajo investigación: Óscar, considerado el principal y único sospechoso.

Recientemente, la investigación ha dado un giro. El actual dueño de la antigua vivienda familiar de Óscar ha descubierto un zulo oculto que no figuraba en los planos de la casa: un espacio bajo el suelo, justo debajo de la cama, donde se sospecha que podría haberse escondido el cadáver.

Según la Fiscalía, la noche en que ocurrieron los hechos, Esther habría ido a casa de Óscar tras salir con unos amigos. Después de una discusión, ella abandonó la vivienda a pie, momento en el que él supuestamente la siguió en coche y la atropelló de forma deliberada, causándole la muerte.

La UCO llevará a cabo un nuevo registro de la vivienda en busca de pruebas. "No es descartable que vaya a juicio desde la cárcel y no desde la libertad", afirma Carlos Quílez, que advierte que podría pedirse prisión provisional para Óscar como medida cautelar antes del juicio.

La familia de Esther López exige justicia tras años de silencio e incertidumbre. ¿Se demostrará para qué se usaba el zulo oculto? ¿Sabía Óscar que estaba ahí?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Paz Vega

Los desconcertantes mensajes de Paz Vega, ¿sinónimo de ruptura?: "Últimamente va a todos los actos sola"

Loteros acusados

Hablamos con los loteros acusados por el juicio del boleto premiado con 5 millones de euros: "Estoy súper tranquilo"

Esther López

El sospechoso del crimen de Esther López, acorralado: "No es descartable que vaya a juicio desde la cárcel y no desde la libertad"

Almodóvar
Polémica

Isabel Rábago, sobre el enfado de Almodóvar con Joaquín Sabina: "No tiene ningún sentido, es un homenaje"

DNI
Nos lo cuenta

Antonia, acusada en 100 juicios porque han utilizado su DNI para estafar: "Están vendiendo coches y tractores en mi nombre"

Mari Carmen
Denuncia

Mari Carmen denuncia que su hijo murió por la indiferencia de sus profesores: "Se fueron a cenar y lo dejaron solo"

Mario, un joven de 17 años, falleció durante un viaje de estudios. Sus profesores le dejaron en el hostal con una fiebre muy alta y alucinaciones, que le llevaron a desorientarse y precipitarse desde un tercer piso.

Óscar Freire
Última hora

Óscar Freire, "afectado" tras la denuncia de su mujer: "Creen que se ha sobredimensionado"

La denuncia de la mujer de Óscar Freire ha sorprendido en el mundo del deporte. Una denuncia por presuntos malos tratos tras la que el exciclista fue condenado por un delito de injurias leve.

Àngel Llàcer: “Me encanta el misterio, mi película favorita es Sospechosos habituales”

Àngel Llàcer: “Me encanta el misterio, mi película favorita es Sospechosos habituales”

los del rio

Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se pone en pie para recibir a Los del Río

3_Quiebra

¡Manu pierde el dinero que la había quitado a Marina tras caer en la quiebra!

Publicidad