El sospechoso del crimen de Esther López, acorralado: "No es descartable que vaya a juicio desde la cárcel y no desde la libertad"

Esther López, vecina de 35 años de Traspinedo (Valladolid), murió el 13 de enero de 2022, aunque su cuerpo no fue localizado hasta quince días después en una cuneta. El caso sigue abierto cuatro años después y, aunque no se ha resuelto, hay una sola persona bajo investigación: Óscar, considerado el principal y único sospechoso.

Recientemente, la investigación ha dado un giro. El actual dueño de la antigua vivienda familiar de Óscar ha descubierto un zulo oculto que no figuraba en los planos de la casa: un espacio bajo el suelo, justo debajo de la cama, donde se sospecha que podría haberse escondido el cadáver.

Según la Fiscalía, la noche en que ocurrieron los hechos, Esther habría ido a casa de Óscar tras salir con unos amigos. Después de una discusión, ella abandonó la vivienda a pie, momento en el que él supuestamente la siguió en coche y la atropelló de forma deliberada, causándole la muerte.

La UCO llevará a cabo un nuevo registro de la vivienda en busca de pruebas. "No es descartable que vaya a juicio desde la cárcel y no desde la libertad", afirma Carlos Quílez, que advierte que podría pedirse prisión provisional para Óscar como medida cautelar antes del juicio.

La familia de Esther López exige justicia tras años de silencio e incertidumbre. ¿Se demostrará para qué se usaba el zulo oculto? ¿Sabía Óscar que estaba ahí?