Sonsoles Ónega, fiel a su pluma en su nueva novela: "Conviene que sepamos cuanto antes que estamos solas"

Sonsoles Ónega ya tiene en el mercado su séptima novela: 'Llevará tu nombre'. La historia de cómo Mada ya ha conquistado a más de medio millón de ejemplares: "Nunca pensé que una novela llevaría mi nombre", confesaba en la presentación de dicha historia. Una carrera bibliográfica que comienza en el año 2005 con 'Calle Habana, esquina Obispo'.

Su pasión por escribir y contar historias a través de los libros comienza con tan solo 13 años cuando llegan a sus manos las páginas de 'El Camino' de Miguel Delibes. Se trata de la primera obra que hace llorar a la periodista. A partir de ahí tiene que claro el propósito que quiere seguir.

"Conviene que sepamos cuanto antes que estamos solas", ha destacado Sonsoles como referencia a una de las frases de su nueva novela para señalar que la protagonista comparte la soledad del pasado que aún está vigente en el presente.

Es en 2017 con 'Después del amor' y 'Mil besos prohibidos', que llega en 2020, cuando la escritoria reconoce que los personajes de sus libros evolucionan a la vez que lo hace ella misma. Horas y horas escribiendo en cualquier momento que llega la inspiración como ha confesado en alguna entrevista.

Es en el año 2023 cuando recibe el Premio Planeta por su novela 'Las hijas de la criada'. Una repercusión que se corona como la novela más vendida en 2024, llega al millón de lectores y se traduce a diversos idiomas. Además, se cumple la adaptación en forma de serie, que se puede disfrutar al completo en atresplayer. Una serie que logra convertirse en el mejor estreno de ficción en los últimos tres años de la plataforma de Atresmedia.

Ahora, con 'Llevará tu nombre', continúa fiel a la esencia de su pluma contando la historia de otra mujer, de Mada Riva, que se pone el mundo por bandera y logra gracias a apoyos incodicionales como la santa Vicenta María, firmar historias con su nombre.

"Estamos hechos de pedazos del pasado, y hay muchas reflexiones que siguen vigentes hoy en día" ha confesado sobre esa protagonista que contiene parte de la esencia de quien la escribe.