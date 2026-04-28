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Sonsoles Ónega, emocionada: "He pensado que mi madre siempre ha estado enamorada de mi padre"

Fernando Ónega cuenta con un legado ejemplar en el periodismo como son sus hijas Sonsoles y Cristina. Preguntamos a la presentadora de Antena 3 como son ahora sus días sin su consejo.

madre sonsoles

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Óscar Martín
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Sonsoles Ónega es una de las periodistas más respetadas de los medios. Un oficio que corre por sus venas y que continúa el legado, junto a su hermana Cristina Ónega, de su padre: Fernando Ónega: "Me atrevo a darle consejos con resultados diversos, no siempre satisfactorios", confesaba en una entrevista.

El rostro de las tardes televisivas de Antena 3 encuentra en su padre el espejo en el que reflejarse: "Claro que estoy orgulloso, de las dos. Creo que son dos grandes profesionales. Están haciendo lo que a mí me gustaría que hicieran, o sea no puedo pedir más", confesaba el académico de honor en la Real Academia Europea de Doctores.

La presentadora se ha sometido a la pregunta de la colaboradora Isabel González que ha preguntado por la figura de su madre: "He pensado que mi madre siempre ha estado enamorada de mi padre".

El 3 de marzo de 2026, toda la familia, amigos, compañeros, oyentes, lectores y espectadores, arropaban a un fallecido Fernando Ónega que ha dejado huella en la historia del periodismo.

El padre de Sonsoles Ónega ha leído todas y cada una de sus novelas, aunque no pudo terminar de pasar las páginas finales de su último lanzamiento: 'Llevará tu nombre'. La presentadora ha confesado que tan solo logró leer hasta la página 152.

Sin duda, una familia de "jornaleros de la palabra" como definía el progenitor.

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