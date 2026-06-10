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La sobrina nieta de Gaudí, emocionada ante el gesto del papa León XIV: "Tengo el corazón en un puño"

La capital catalana se vuelca con la visita del papa León XIV. Una cita histórica en la que el pontífice bendecirá la recién terminada torre de Jesucristo de la Sagrada Familia.

Sobrina nieta Gaudí

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Las calles de Barcelona se preparan para una de las jornadas más destacadas de la visita de León XIV a España. El pontífice tiene previsto recorrer algunos de los lugares más representativos de la ciudad, desde la majestuosa Sagrada Familia hasta el multicultural barrio del Raval.

Tras pasar el fin de semana en Madrid, el sumo pontífice disfruta de la capital catalana, que se ha volcado en homenajes al papa. Uno de ellos, el que vivió ayer en el Estadio Olímpico Lluís Companys, con conciertos como el de Alfred García o Conchita.

Alfred García

Sin duda, la cita más importante del Papa en Barcelona es su visita a la Sagrada Familia, el edificio más emblemático de la ciudad diseñado por Antoni Gaudí. Allí, bendecirá la recién terminada torre de Jesucristo.

Este gesto es especialmente importante para la familia de Antoni Gaudí, que hoy viven el centenario de su muerte. Una fecha especialmente significativa en la que el Papa le hace su particular homenaje inaugurando la torre que un día quedó inconclusa.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con la sobrina nieta de Gaudí, que se ha mostrado muy emocionada. "Tengo el corazón en un puño, con ganas de llorar", afirma.

Multitudes, emoción y momentos inolvidables. La visita del Papa ha dejado imágenes que ya forman parte de la historia reciente de España. ¡Dale al play para ver todos los detalles en el vídeo de arriba!

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