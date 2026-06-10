Esta tarde en Y ahora Sonsoles, seguimos los pasos del papa León XIV en Barcelona

El papa León XIV continúa recorriendo España en una visita oficial sin precedentes. Hoy, cumple con uno de los días más importantes de su agenda, en el que visitará la cárcel de Brians 1, el Raval y en el que oficiará una misa en la Sagrada Familia.

La ciudad catalana se paraliza ante la visita del papa, que estará allí hasta el jueves 11 de junio. Será entonces cuando se traslade a las islas Canarias, la última parada de León XIV en nuestro país.

Esta tarde, seguimos los pasos del pontífice por Barcelona. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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