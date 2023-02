Shakira pasa el día de San Valentín con su conejo, sus hijos y con una nueva indirecta para Piqué

Aunque parece que la cosa se relaja, no es así. Las indirectas de Shakira a Piqué siguen sucediéndose una detrás de otra, y la última ha sido a modo de vídeo. La colombiana ha publicado en sus redes un vídeo interpretando la canción ‘Kill Bill’ mostrando un look de riguroso negro y taconazos de aguja.

Lo más curioso es que lo hacía fregando la cocina, pero, aun así, la letra de este tema no ha pasado desapercibida: “Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente” o “Prefiero estar en la cárcel que sola”.

Una indirecta que le ha mandado por el día de San Valentín y, más concretamente, en su primer San Valentín soltera después de una década junto al futbolista. Un contenido en sus redes sociales que dista mucho del del año pasado, cuando publicaba una foto con el catalán deseándole un feliz día.

A pesar de estar soltera, la colombiana no ha pasado el día del amor sola, porque ha vestido a su conejo de gala y ha disfrutado de leche rosa y galletas con formas de corazón con sus hijos, que son, sin duda, su amor más incondicional.

Todo esto después de haber tenido que prorrogar su estancia en España, debido al estado de salud de su padre. La cantante pensaba irse con sus hijos a vivir a Miami después de Navidad, pero no lo hará hasta que se recupere.