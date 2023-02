La tía de la concejala secuestrada en Maracena asegura que había diferencias entre su sobrina y la alcaldesa

Poco a poco conocemos más datos que nos pueden ayudar a entender por qué el marido de la alcaldesa de Maracena secuestró presuntamente a la concejala del mismo municipio, Vanessa Romero.

El presunto secuestro pudo ser un caso de corrupción urbanística, y esta sería la principal hipótesis que estaría barajando la Guardia Civil para explicar este extraño suceso. La propia alcaldesa ha documentado a la policía.

Y es que el momento en que la concejala fue retenida contra su voluntad, llevaba documentación comprometida sobre el caso, y así lo han corroborado también los ediles del ayuntamiento. “Hemos sospechado que había cosas raras”, ha dicho. Toda esta información está siendo investigada por la Guardia Civil.

Carlos Quílez ha asegurado que los investigadores no descartan ninguna hipótesis, y es que creen que con lo que ha hecho el presunto secuestrador, a cara descubierta, no pueden dar nada por hecho. La relación, según ha contado el periodista, entre la alcaldesa y la concejala era cordial, pero no iba más allá.

Lo último que se sabe es que la Guardia Civil ha solicitado salvaguardar los documentos de cuatro áreas del ayuntamiento, que ya ha entregado todo para que no haya ninguna modificación ni destrucción.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con Esperanza Romero, la tía de la mujer que ha sido presuntamente secuestrada, que ha asegurado que la concejala está asimilando poco a poco lo que ha pasado y están esperando a saber qué ha llevado al presunto secuestrador a hacer lo que ha hecho. "Estamos con mucha incertidumbre", ha dicho.

Además, ha asegurado que había diferencias entre ellas pero no sabía que para tanto como para hacer lo que ha hecho. A nivel familiar también le ha afectado mucho lo que ha ocurrido, porque además de ser tía y sobrina, ambas trabajan en el ayuntamiento.

Aunque ha intentado ponerse en contacto con su sobrina, ella no ha querido decir nada, además de por su estado, también porque es lo que le han recomendado los agentes. Esperanza cree que todo es posible, por lo que no descarta que sea cierto que llevaba esos documentos que serían comprometidos.