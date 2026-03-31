A partir de las 17:00
Esta tarde, conocemos los secretos desconocidos de Encarna Sánchez gracias a su mano derecha
Se cumplen 30 años del fallecimiento de Encarna Sánchez, la periodista más afilada y sin filtros que se hizo hueco en un mundo de hombres. Hoy, hablamos con su productor, amigo y mano derecha, Pedro Pérez, que nos cuenta todos los secretos de una vida llena de luces y sombras.
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Encarna Sánchez fallecía un 5 de abril de 1996, hace 30 años. La periodista, que se convirtió en un símbolo de irreverencia y acidez del periodismo, dejó un legado que hoy recordamos junto a su amigo y quien fue su director y productor de radio durante años, Pedro Pérez.
Su voz, que se forjó a base de cigarros que terminaron costándole un cáncer de pulmón, fue una de las más reconocidas de la época, cuando apenas había mujeres triunfando en la radio. Además, su vida pronto pasó a ser noticia más allá de las ondas.
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Hoy, Pedro Pérez nos presenta el lado más personal de Encarna Sánchez. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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