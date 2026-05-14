Ana Obregón negoció con Interviú para su posado: "Compraron unas fotos mías que no me interesaba que salieran"
Nuestra colaboradora fue una 'chica Interviú', posando para la revista que cambió nuestro país. Sin embargo, hoy nos cuenta que hubo un motivo por el que lo hizo: evitar que salieran a la luz otras fotos que había comprado la revista.
La revista Interviú nacía hace 50 años, en una España acostumbrada a la censura y al control. Fue entonces cuando su irreverencia y modernidad cambiaron por completo nuestro país, atrayendo a un público que pasó del escándalo a la atracción en muy poco tiempo.
A día de hoy, son muchas las mujeres que han pasado por la portada de Interviú, algunas de ellas convirtiéndose en historia. Lola Flores, Isabel Pantoja o Rocío Jurado son solo algunas de las 'chicas Interviú' que aún se recuerdan.
Ana Obregón también forma parte de las portadas más icónicas de la revista. Un posado publicado el 21 de mayo de 2001 que simulaba una escena de American Beauty, con la actriz completamente desnuda, solo cubierta por pétalos de rosa.
"Estuvieron casi 20 años detrás de mí", confiesa. Al principio, Ana Obregón se mostró reticente a posar desnuda, pero hubo un episodio que le hizo cambiar de opinión: "Me dijeron que me habían hecho unas fotos donde se me veían las partes íntimas, mientras levantaba una pierna ensayando para un programa".
La revista Interviú compró aquellas fotos y llamó a Ana Obregón. "Eran fotos que no me interesaban, tenía un niño de 8 años y me parecía asqueroso", señala, "eran fotos echas con muy mala leche".
Para evitar que las fotos se publicaron, Ana Obregón les ofreció hacer un posado en la revista. "No fue un chantaje, les dije que me dieran todos los negativos y hacíamos unas fotos bonitas", recuerda.
Pese a todo, Ana Obregón tiene un buen recuerdo de aquella portada, que advierte que estuvo muy bien cuidada y en la que respetaron sus líneas rojas.
