El temporal obliga a romper las casas en Grazalema (Cádiz): "Es la única forma para que no se derrumben"

El municipio gaditano de Grazalema se ha convertido en el epicentro de la borrasca Leonardo, dejando las calles anegadas y causando el desalojo de más de 40 vecinos. Una situación que ha obligado a los servicios de emergencia a tomar medidas desesperadas.

Las lluvias no dan tregua y en Grazalema (Cádiz) el temporal ya ha inundado el pueblo entero. La llegada de la borrasca Leonardo ha convertido al municipio en uno de los puntos más vigilados del país, con precipitaciones constantes que han anegado las calles.

El pequeño pueblo gaditano se encuentra bajo alerta roja por peligro extraordinario y la situación ha obligado a las autoridades a extremar las precauciones, desalojando a muchos de los vecinos.

La fuerza del agua, que ya sale por enchufes y alcantarillas, hace que los servicios de emergencia se vean obligados a romper las fachadas de las casas para que pase el agua. De esta forma, evitarán que se inunden abriendo boquetes.

"Es la única forma para que no se derrumben por el interior o, incluso, por el exterior, que es el mayor miedo", nos cuenta nuestro compañero Pablo Múñiz. Una situación que genera miedo e incertidumbre en un pueblo que ha quedado completamente ahogado.

