Críticas tras el desbordamiento del río en Benalúa de las Villas (Granada): "Es vergonzoso, si hubiera habido mantenimiento..."
La borrasca Leonardo ha provocado miles de desalojos, cortes de carreteras y la suspensión de muchos servicios en Andalucía. En Benalúa de las Villas, el desbordamiento del río ha dejado el pueblo completamente anegado.
Andalucía está en alerta por peligro extraordinario a causa de la borrasca Leonardo. Grazalema (Cádiz) o Benalúa de las Villas (Granada) son algunos de los municipios más afectados.
En Benalúa de las Villas, los vecinos han comenzado a ser desalojados tras el desbordamiento del río de las Villas. Ahora, muchos temen que el agua comience a crecer e inunde todavía más las calles.
El miedo se instala en muchos vecinos, que critican el mantenimiento del río y la gestión de la borrasca. "Está todo abandonado, es vergonzoso", nos cuentan, "si hubiera habido mantenimiento hubiéramos quitado ramas, basura...".
La lluvia continúa y el río se desborda, a la espera de lo peor de la borrasca, que vendrá esta misma noche. Las autoridades piden máxima precaución ante una situación sin precedentes.
