Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Críticas tras el desbordamiento del río en Benalúa de las Villas (Granada): "Es vergonzoso, si hubiera habido mantenimiento..."

La borrasca Leonardo ha provocado miles de desalojos, cortes de carreteras y la suspensión de muchos servicios en Andalucía. En Benalúa de las Villas, el desbordamiento del río ha dejado el pueblo completamente anegado.

Desbordamiento río

Publicidad

Andalucía está en alerta por peligro extraordinario a causa de la borrasca Leonardo. Grazalema (Cádiz) o Benalúa de las Villas (Granada) son algunos de los municipios más afectados.

En Benalúa de las Villas, los vecinos han comenzado a ser desalojados tras el desbordamiento del río de las Villas. Ahora, muchos temen que el agua comience a crecer e inunde todavía más las calles.

El miedo se instala en muchos vecinos, que critican el mantenimiento del río y la gestión de la borrasca. "Está todo abandonado, es vergonzoso", nos cuentan, "si hubiera habido mantenimiento hubiéramos quitado ramas, basura...".

La lluvia continúa y el río se desborda, a la espera de lo peor de la borrasca, que vendrá esta misma noche. Las autoridades piden máxima precaución ante una situación sin precedentes.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

La anécdota de Elena Furiase sobre Lolita: “Tenía una foto de Kevin Costner en su mesita y mi padre pensó que era él”

Elena Furiase explica la relación entre Lolita y Kevin Costner: “El Guardaespaldas es la película de mis padres”

La confesión de Manu sobre su “sueño frustrado”: ¿se cambiaría por Marwán?

La confesión de Manu sobre su “sueño frustrado”: ¿se cambiaría por Marwán?

El temporal obliga a romper las fachadas de las casas en Grazalema (Cádiz): "Es la única forma para que no se derrumben"

El temporal obliga a romper las casas en Grazalema (Cádiz): "Es la única forma para que no se derrumben"

Desbordamiento río
Última hora

Críticas tras el desbordamiento del río en Benalúa de las Villas (Granada): "Es vergonzoso, si hubiera habido mantenimiento..."

Hostal Grazalema
Temporal

Los dueños de un hostal en Grazalema (Cádiz) se resisten al desalojo por miedo a los saqueos: "Pueden llevárselo todo"

Desesperación en Grazalema
Última hora

Desesperación ante las inundaciones en Grazalema (Cádiz): "Aquí no ha venido nadie a ayudarnos, ¿dónde está el Ejército?"

El sur de la Península lucha contra el viento y las lluvias que nos ha traído la borrasca Leonardo. Una situación sin precedentes que ha puesto a Andalucía en alerta por peligro extraordinario.

Mariano Barbacid
Entrevista

Mariano Barbacid, el científico que se ha acercado a la cura contra el cáncer de páncreas: "Ya están apareciendo los cinco millones"

Sus hallazgos en ratones han hecho historia, llegando a dar con una cura duradera para el cáncer de páncreas. Un hito en la medicina que para extenderse a humanos necesita un gran desembolso económico.

Desalojada

Desalojada por la virulencia de la borrasca en Cádiz: "Hemos perdido todas nuestras pertenencias"

Grazalema

Vecinos de Grazalema (Cádiz), desbordados ante el temporal: "Ha sido una noche de miedo, no nos lo esperábamos"

Rosa Belmonte, papeles Epstein

Rosa Belmonte, tras la aparición de varios españoles en los papeles de Epstein: "El que tiene las putas y las fiestas, es el que domina el Mundo"

Publicidad