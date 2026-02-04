Críticas tras el desbordamiento del río en Benalúa de las Villas (Granada): "Es vergonzoso, si hubiera habido mantenimiento..."

Andalucía está en alerta por peligro extraordinario a causa de la borrasca Leonardo. Grazalema (Cádiz) o Benalúa de las Villas (Granada) son algunos de los municipios más afectados.

En Benalúa de las Villas, los vecinos han comenzado a ser desalojados tras el desbordamiento del río de las Villas. Ahora, muchos temen que el agua comience a crecer e inunde todavía más las calles.

El miedo se instala en muchos vecinos, que critican el mantenimiento del río y la gestión de la borrasca. "Está todo abandonado, es vergonzoso", nos cuentan, "si hubiera habido mantenimiento hubiéramos quitado ramas, basura...".

La lluvia continúa y el río se desborda, a la espera de lo peor de la borrasca, que vendrá esta misma noche. Las autoridades piden máxima precaución ante una situación sin precedentes.