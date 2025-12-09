Fedra Lorente 'La Bombi', en la ruina tras perder a su marido: "Se ha quedado sin nada por una supuesta estafa"

Fedra Lorente, más conocida como 'La Bombi', atraviesa uno de los peores momentos de su vida. Apenas tres meses después de la muerte de su marido, Miguel Morales, el hermano de Junior, esta descubre que están arruinados.

"Se ha quedado sin nada por una supuesta estafa que ha descubierto su hija", nos cuenta Nacho Gay, "no solo no tienen un euro, sino que además tienen deudas". Su situación económica es tan crítica que ha tenido que recurrir a la ayuda de Cáritas.

En Y ahora Sonsoles pudimos hablar con ella en exclusiva, que aún lidia con el duelo de Miguel Morales. "Estamos todavía con los papeles, los abogados... es un jaleo", nos contaba.

'La Bombi' vivió con la muerte de su marido con profundo pesar. Tras casi 50 años de matrimonio, despidió al hombre de su vida: "Me metí en la cama con él y le hablé normal, como si estuviera vivo". Una ausencia que, según nos cuenta, es aún más dura para su hija Álex. ¿Lograrán recomponerse pronto?