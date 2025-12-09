Cristina Serra, la expareja de Pep Guardiola, abandona el domicilio familiar: la prueba definitiva de su separación

Cristina Serra y Pep Guardiola dan el paso definitivo hacia su separación. Un año después de que comenzaran los rumores de una posible ruptura, conocemos la noticia que la confirmaría: Cristina Serra ha abandonado definitivamente la vivienda familiar.

La empresaria comienza una nueva etapa sin Guardiola tras adquirir un inmueble en una zona céntrica de Barcelona, muy cerca de la tienda que gestiona junto a su hermana Judith. "Pese a los intentos de reconciliación, no ha sido posible y cada uno ha decidido volar por su lado", afirma Lorena Vázquez.

Tras 30 años juntos y tres hijos en común, Guardiola y Cristina Serra dan un paso más hacia su divorcio. Un movimiento que vendría de la decisión del entrenador de fútbol de renovar dos años más su contrato con el Manchester City.

La ruptura de la pareja deja abiertas muchas preguntas. ¿Qué hará ahora Guardiola con el domicilio familiar? ¿Seguirá manteniendo la vivienda?