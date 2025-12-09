Antena 3 LogoAntena3
La estatua de Chiquito de la Calzada, en el salón de un particular: "Aquí anda esperando a que el alcalde cumpla su palabra"

La estatua de Chiquito que iba a ser colocada en el centro de su Málaga natal, sigue oculta a pesar de que era una de las últimas voluntades del cómico.

Hace un año, la sobrina de Chiquito de la Calzada, Loli Arjona, desvelaba la existencia de una estatua oculta en honor a su tío. La instalación de esta en su Málaga natal se está retrasando demasiado y no se está cumpliendo la que era su última voluntad. Aunque ya existe una estatua en honor al cómico, una iniciativa de la Asociación del Humorismo Español de la que su sobrina no formó parte, este no era el gran sueño de Chiquito.

La estatua en bronce, obra del escultor Juan Vega, actualmente preside el salón de la vivienda de Félix Martín Rojas, empresario malagueño y gran amigo del humorista. "Aquí anda Chiquito por el salón de casa, esperando a que el Alcalde cumpla su palabra y le diga: “Vamos Chiquito a la plaza que tú querías y que te prometimos que estarías con los Malagueños”", señala Félix Martín.

La estatua se encuentra a la espera de autorización municipal para ser emplazada en la ciudad. Mientras, la estatua se convierte en un atractivo de la casa de Félix, que, pese a que está encantado de tenerla en casa, espera que pueda ver la luz pronto.

