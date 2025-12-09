El padre del niño desaparecido de Morón exige justicia: "Creo que su madre le dejó morir y la están defendiendo a ella"

Hace cuatro años, Antonio David Barroso, un joven de 15 años con una discapacidad del 90%, se fue de viaje con su madre y nunca volvió. Desde aquel día, su desaparición sigue siendo un misterio y su padre exige que se busque su cuerpo.

El día de la desaparición, la madre fue localizada en una gasolinera muy desorientada. Esta, que padecía una enfermedad mental diagnosticada, confesó en un primer momento que "se le murió" y que tiró a su hijo a un contenedor de basura, aunque más tarde se retractó y cambió varias veces su versión.

"Creo que su madre le dejó morir y que estará enterrado en algún sitio, no en un contenedor", señala Antonio, su padre, "su interés es que yo no viviera tranquilo". Según Antonio, la familia de ella ha llegado a llegado a amenazarle y quieren verlo entre rejas: "Me ha hecho la vida imposible".

A día de hoy, el cuerpo de Antonio David sigue sin aparecer y la madre de este continúa viviendo en el pueblo con normalidad, aunque la acusación particular ha pedido para ella 20 años de prisión. "Ella tiene un trastorno bipolar y la están defendiendo a ella, la búsqueda de mi hijo no ha sido una búsqueda minuciosa", advierte Antonio.

Antonio, el padre el desaparecido, exige que se continúe investigando hasta que aparezca el cuerpo de su hijo. Será a partir del 9 de enero cuando juzgarán a su exmujer por la desaparición de Antonio David.