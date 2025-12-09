Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ROMPE SU SILENCIO

El padre del niño desaparecido de Morón exige justicia: "Creo que su madre le dejó morir y la están defendiendo a ella"

Cuatro años después de la desaparición de su hijo, Antonio sigue sin saber qué ocurrió en aquel viaje con su madre. Esta confesó haber tirado su cuerpo a un contenedor, pero tras varios cambios de versión, el cuerpo sigue sin aparecer.

Antonio

Publicidad

Hace cuatro años, Antonio David Barroso, un joven de 15 años con una discapacidad del 90%, se fue de viaje con su madre y nunca volvió. Desde aquel día, su desaparición sigue siendo un misterio y su padre exige que se busque su cuerpo.

El día de la desaparición, la madre fue localizada en una gasolinera muy desorientada. Esta, que padecía una enfermedad mental diagnosticada, confesó en un primer momento que "se le murió" y que tiró a su hijo a un contenedor de basura, aunque más tarde se retractó y cambió varias veces su versión.

"Creo que su madre le dejó morir y que estará enterrado en algún sitio, no en un contenedor", señala Antonio, su padre, "su interés es que yo no viviera tranquilo". Según Antonio, la familia de ella ha llegado a llegado a amenazarle y quieren verlo entre rejas: "Me ha hecho la vida imposible".

A día de hoy, el cuerpo de Antonio David sigue sin aparecer y la madre de este continúa viviendo en el pueblo con normalidad, aunque la acusación particular ha pedido para ella 20 años de prisión. "Ella tiene un trastorno bipolar y la están defendiendo a ella, la búsqueda de mi hijo no ha sido una búsqueda minuciosa", advierte Antonio.

Antonio, el padre el desaparecido, exige que se continúe investigando hasta que aparezca el cuerpo de su hijo. Será a partir del 9 de enero cuando juzgarán a su exmujer por la desaparición de Antonio David.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Antonio

El padre del niño desaparecido de Morón exige justicia: "Creo que su madre le dejó morir y la están defendiendo a ella"

Jesús denuncia que el GPS desvía a los coches y se estrellan contra su casa: "Tenemos un problema de exceso de velocidad"

Jesús denuncia que el GPS desvía a los coches y se estrellan contra su casa: "Tenemos un problema de exceso de velocidad"

Atrapado en la nieve

Richard retransmite su rescate tras quedar atrapado en la nieve: "El último mensaje se lo mandé a mi madre"

Carmen Lomana
Nos lo cuenta

Carmen Lomana recuerda el accidente de tráfico en el que falleció su marido: "El corazón duele"

Talent de La Voz
A las 22.00 horas

Llega la última semifinal de La Voz: este viernes, tú decides en directo a los cuatro finalistas

Doble tragedia de Muíños
Última hora

Amiga del matrimonio fallecido en la doble tragedia de Muíños: "Él murió por amor, por el dolor de perder a Julia"

La localidad de Muíños vive días de inmenso dolor tras un accidente que ha desencadenado una tragedia familiar irreparable. En apenas unos minutos, un siniestro provocado por un conductor ebrio se llevó la vida de Julia y, acto seguido, la de su marido Juan Carlos, incapaz de soportar la pérdida.

Detenido cuchillo metro Valencia
Seguridad trenes

Nuevos detalles del individuo detenido tras amenazar con un cuchillo a los viajeros del metro: "Un viajero dio la voz de alarma"

Los colaboradores de Espejo Público analizaban las imágenes de la actuación policial que derivó en la detención de un hombre con antecedentes que portaba un cuchillo en el metro de Valencia. A propósito de este caso, criticaban la medida pretendida por el ministro Óscar Puente de reducir los controles de seguridad en los trenes de media y larga distancia.

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, la increíble historia de una mujer que despertó de un coma sin recordar los últimos 15 años

Lidia, esterilizada voluntariamente.

Lidia tiene discapacidad intelectual y ha sido esterilizada voluntariamente: "Lo decidí y el proceso fue muy duro"

¡Bea gana 7.200 euros en La ruleta de la suerte!

¡Bea gana 7.200 euros en en Panel Final La ruleta de la suerte!

Publicidad