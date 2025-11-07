En plató
La reivindicación de Mabel Lozano sobre el cáncer: "No soy una superviviente, tenemos derecho al olvido"
Mabel Lozano compartía en 2020 que padecía cáncer de mama. Hoy, recuperada completamente, defiende que es importante hablar del cáncer sin tapujos y dejar de estigmatizarlo.
Mabel Lozano es una de las cineastas españolas más activas en lo que respecta a los derechos humanos. En sus documentales, Mabel habla de historias de mujeres y en uno de sus cortos, Y todavía hay tiempo de verbenas, trata el tema del cáncer de mama, algo que ella ha vivido en primera persona.
La cineasta compartió en redes sociales en 2020 que había sido operada al padecer un carcinoma en estadio 1 en su pecho izquierdo. Hoy, Mabel Lozano ha vencido al cáncer y habla sin tapujos de ello.
"Estigmatizamos muchísimo más al no hablar de ello", asegura, "al pan, pan y al cáncer, cáncer, hay que llamar a las cosas por su nombre".
Además, Mabel Lozano reivindica que se deje de usar el término "superviviente". "No soy superviviente del cáncer, ya estoy en otro escenario y no quiero que se me revictimice, el derecho al olvido es importantísimo", advierte. ¡Dale al play para escucharla!
