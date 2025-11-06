Antena 3 LogoAntena3
Juan Miguel, exmarido de Karina, vinculado a una secta sexual: "Esa señora quiere recuperar el dinero que invirtió"

El peluquero Juan Miguel, el exmarido de la cantante Karina, se ha visto relacionado con la secta sexual de Vistabella. En Y ahora Sonsoles, hablamos con él para comprobar su versión.

Exmarido Karina

Un antiguo miembro de la secta sexual deVistabella ha declarado en el juicio por presuntos abusos y estafa, celebrado en Castellón, que fue el peluquero Juan Miguel Martínez Capdevila quien le presentó al supuesto líder del grupo, conocido como el 'tío Toni'. Este falleció en prisión hace tres años, se presentaba como un gurú espiritual y ofrecía terapias y sesiones de sanación que atrajeron a varias personas en momentos personales vulnerables.

El nombre de Juan Miguel, exmarido de la cantante Karina y personaje mediático, ha sido mencionado en varias ocasiones durante las sesiones judiciales. Durante los últimos años, el estilista ha tenido vínculos públicos con canalizadores y orientadores espirituales, lo que ahora queda bajo la mirada del proceso judicial.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Juan Miguel, que se defiende, aunque no niega que conociese al 'tío Toni'. "Yo conozco a ese señor porque vivía en Castellón, pero esa señora (refiriéndose a la que le menciona en juicio) quiere recuperar el dinero que invirtió en esa finca", advierte, "allí vivía mucha gente, pero porque quiso simplemente".

El caso continúa abierto y Juan Miguel está en el foco mediático. ¿Logrará defenderse en el juicio de las acusaciones?

