La incomprensión que vivió Mabel Lozano en sus inicios: "Mis amigos se reían de mí por contar historias sobre la trata de mujeres"

Fue modelo, actriz y presentadora en los años 90. Hoy, Mabel Lozano nos cuenta cómo logró pasar de las pasarelas a ganar dos Premios Goya.

Mabel Lozano es una mujer todoterreno. La conocimos en los años 90, subida a una pasarela o delante de las cámaras, interpretando o presentando programas de televisión.

Fue en 2005, cuando tras una manifestación contra la violencia de género Mabel Lozano comenzó a formarse en cine documental y derechos humanos. Desde entonces, sus trabajos son referencias mundiales y ha ganado dos Premios Goya con ellos.

"Mi primer documental al principio no lo vio nadie", recuerda, "nadie quería ver que en los clubes había mujeres violadas, vejadas...". A través de la pantalla, Mabel trataba temas crudos como la trata de mujeres durante una época en la que no se solía hablar de ello: "Hace 20 años nadie hablaba de la trata, no existía ni como un delito".

Ante la falta de información de la época, Mabel se enfrentó a la incomprensión del público y de su propio entorno. "Mis amigos se reían de mí por querer contar esta historia", confiesa.

Pese a las miradas, Mabel tenía claro que debía concienciar y siguió adelante, logrando convertirse en una de las mujeres de referencia en el cine. Sin embargo, tiene claro que queda mucho por hacer: "Esto no son temas de mujeres, es justicia social, no hemos llegado a los jóvenes".

Hoy, Mabel Lozano pone su voz y su mirada al servicio de las mujeres, para contar historias que estuvieron años silenciadas. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

