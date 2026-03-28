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La reivindicación de una inquilina en favor de la nueva medida del Gobierno: "Necesitamos no sentir la guerra en nuestros bolsillos"

El Gobierno ha decidido reinstaurar un tope en los precios del alquiler y concede un periodo de 28 días a los arrendatarios interesados en acogerse a esta iniciativa. Una medida que ha generado malestar entre parte de los propietarios.

Inquilina

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El decreto que permite prorrogar los contratos de alquiler ya ha entrado en vigor y fija un tope del 2% en la actualización anual de la renta. Aunque esta medida beneficia a los inquilinos, ha generado malestar entre algunos propietarios, que están obligados a aceptar la prórroga.

Valeria Racu es una joven que vive de alquiler y que está a favor de la medida. "Parte de la población más vulnerable vive de alquiler", afirma, "en un contexto de guerra, necesitamos no sentir la guerra en nuestros bolsillos".

Sin embargo, para muchos propietarios esta es una medida que atenta contra su derecho de inversión y de negocio. Antonio Ballesteros, por ejemplo, tiene un piso que alquila por 500 euros en una zona en la que el precio de mercado se sitúa alrededor de los 800 euros.

Propietario

"Tengo toda la libertad de alquilarla si quiero", afirma Antonio, "no me parece justo que jueguen con una inversión que hemos hecho previamente nosotros".

El debate está servido y la guerra entre inquilinos y caseros continúa. Sin embargo, el decreto podría no conseguir el apoyo suficiente en el Congreso, por lo que estaría en vigor solo hasta el 20 de abril. Y tú, ¿qué opinas de la nueva medida?

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