Reencuentros, disculpas y emoción: cinco momentos que han marcado la semana en Y ahora Sonsoles

Esta semana, Y ahora Sonsoles nos deja cinco historias que nos han emocionado, nos han conmovido o han marcado un punto de inflexión. ¡No te pierdas los momentazos que han marcado los últimos días en el programa!

El reencuentro de Iñaki y su rescatador

Iñaki, uno de los pasajeros del accidente ferroviario de Urda, vivió un reencuentro muy especial en el plató de Y ahora Sonsoles. Este volvió a encontrarse por sorpresa con Antonio, el farmacéutico del pueblo que acudió a socorrerle y ayudó a salvarle la vida.

Ambos se fundieron en un abrazo único al que se unió la mujer de Iñaki. "Muchas gracias por sacarle de ese horror", le dijo entre lágrimas a Antonio.

Guillermo Furiase se sincera sobre su familia

Guillermo Furiase visitó el programa para hablar de su trayectoria como actor y de su participación en Fiesta Pagana, la película sobre la banda Mägo de Oz. Durante la entrevista, también nos contó cómo le afecta pertenecer a una de las familias más conocidas del panorama artístico español.

El actor desmontó la idea de que formar parte del clan Flores le abría puertas y aseguró que, en realidad, ocurre justo lo contrario. "La gente se piensa que por nacer en la familia Flores no hacemos la cola, pero es al revés", señaló Guillermo Furiase.

Las disculpas de Ana Obregón

Ana Obregón lanzó un mensaje público a Antonia Dell’Atte en Y ahora Sonsoles y le pidió perdón por haberla acusado de falsificar una denuncia contra su exmarido, Alessandro Lecquio. Unas disculpas que llegan después de 35 años de enfrentamientos entre ambas.

Con este gesto, ambas parecen acercar posturas y poner punto final a una larga disputa. Un momento que pasará a la historia como el final de una guerra mediática.

Isabel Faya, la exmujer de El Vaquilla

Isabel Faya, exmujer de El Vaquilla, recuerdó su relación con el conocido delincuente e hizo una dura confesión sobre lo que vivió durante aquella etapa. Según contó en nuestro programa, se sintió utilizada por él.

"Me utilizó para salir de la cárcel, me di cuenta de que todo fue una mentira", aseguró Isabel Faya, "pero yo no me arrepiento de nada, por mi parte jamás le mentí y le doy las gracias por la lección aprendida".

La historia que emocionó a Sonsoles Ónega

María Fernanda visitó el plató para recordar a su hijo Agustín, empleado de la cafetería de uno de los trenes accidentados en Adamuz. El joven sobrevivió al accidente de Angrois, en 2013, pero perdió la vida en la tragedia ferroviaria de enero.

La madre compartió su dolor y mostró su apoyo a las familias afectadas por el accidente de Urda. Su testimonio emocionó profundamente a Sonsoles Ónega cuando reconoció que, desde la muerte de su hijo, su vida ya no ha vuelto a ser la misma.

Esta semana hemos tenido las emociones a flor de piel en Y ahora Sonsoles. ¡Te esperamos en la siguiente, cargados de energía y nuevas historias!