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El tenso encuentro entre Martín Pareja Obregón y su hija Alejandra en el Juzgado: "Ni siquiera se saludaron"

Después de que el diestro demandara a su hija por sus declaraciones públicas, ambos se ven en los Juzgados. Una guerra familiar que llevan arrastrando varios años.

Alejandra Pareja-Obregón

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Alejandra Pareja Obregón y su padre, el diestro Martín Pareja Obregón, se han visto las caras en el Juzgado. Después de que el torero emprendiera acciones legales contra su hija tras sus presuntos ataques públicos a su honor e intimidad, ambos dan un paso más en su guerra judicial.

El conflicto familiar ha terminado en los tribunales el pasado 28 de octubre. Un encuentro que, según Paloma García-Pelayo, "estuvo lleno de tensión" y que fue la primera vez que padre e hijo se veían en persona. "En los juzgados ni siquiera se saludaron", asegura García-Pelayo.

El torero habría llegado a verbalizar ante el juez, según informa Paloma García-Pelayo, que "esto podría costarle su matrimonio". Una hora y media después, Martín Pareja-Obregón abandonaba los juzgados sin coincidir con su hija. ¡Dale al play para ver todos los detalles de su encuentro!

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