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Ana Arias, actriz de Cuéntame, denuncia la desaparición de su madre en extrañas circunstancias

La actriz denuncia que no encuentra a su madre, una mujer de 82 años que habitualmente reside en Argentina y que estaba pasando unos días en casa de Ana Arias.

Ana Arias

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Ana Arias, conocida por su papel de Paquita en Cuéntame, ha presentado esta mañana una denuncia por la desaparición de su madre, de 82 años. Esta residía habitualmente en Argentina y estaba pasando unos días en casa de su hija en Madrid.

Cuando la actriz se ha levantado esta mañana, su madre no estaba en casa. Sin embargo, la desaparecida había dejado su teléfono, su documentación y todas sus pertenencias en la casa.

La última vez que la madre de Ana Arias fue vista fue esta mañana en el barrio madrileño de Malasaña. "Ha desaparecido en muy extrañas circunstancias", advierte nuestro compañero Carlos Quílez, que ha tenido acceso a la denuncia.

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