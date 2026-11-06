ÚLTIMA HORA
Ana Arias, actriz de Cuéntame, denuncia la desaparición de su madre en extrañas circunstancias
La actriz denuncia que no encuentra a su madre, una mujer de 82 años que habitualmente reside en Argentina y que estaba pasando unos días en casa de Ana Arias.
Publicidad
Ana Arias, conocida por su papel de Paquita en Cuéntame, ha presentado esta mañana una denuncia por la desaparición de su madre, de 82 años. Esta residía habitualmente en Argentina y estaba pasando unos días en casa de su hija en Madrid.
Cuando la actriz se ha levantado esta mañana, su madre no estaba en casa. Sin embargo, la desaparecida había dejado su teléfono, su documentación y todas sus pertenencias en la casa.
Más Noticias
- Mar Flores carga contra Ana Obregón: "Me hubiera gustado que sintiera la misma empatía conmigo que con Antonia Dell’Atte"
- El tenso encuentro entre Martín Pareja Obregón y su hija Alejandra en el Juzgado: "Ni siquiera se saludaron"
- María Abradelo, amiga de Helena Bianco: "Es muy injusto que una mujer como ella tenga que pasar por este cáncer"
La última vez que la madre de Ana Arias fue vista fue esta mañana en el barrio madrileño de Malasaña. "Ha desaparecido en muy extrañas circunstancias", advierte nuestro compañero Carlos Quílez, que ha tenido acceso a la denuncia.
Publicidad