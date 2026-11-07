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Melendi sufre con la Batalla más flamenca de su equipo: “No sé qué hacer”

José Torres y Ana Muñoz han protagonizado la Batalla más flamenca de La Voz con ‘Nostalgias’.

Melendi sufre con la Batalla más flamenca de La Voz: “No sé qué hacer”

Melendi sufre con la Batalla más flamenca de La Voz: “No sé qué hacer”

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Celia Gil
Celia Gil
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El flamenco ha sido el gran protagonista de la última Batalla del equipo de Melendi. José Torres y Ana Muñoz han interpretado ‘Nostalgias’, regalándonos una actuación llena de fuerza y sentimiento.

Los dos talents han conseguido dejar sin palabras a Melendi, que no sabía cómo enfrentarse a la decisión. “No sé qué hacer”, ha reconocido el asturiano, consciente de que solo uno podía continuar en su equipo.

“Tienen muchas tablas, verdades diferentes y los dos llegan”, ha asegurado Melendi, que ha intentado jugar todas sus cartas para encontrar la manera de que ambos continuasen en La Voz. ¡Vuelve a verla en el vídeo de arriba!

Finalmente, el coach ha decidido que José Torres continúe en su equipo, convirtiéndose en el ganador de una de las Batallas más emocionantes de la noche.

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