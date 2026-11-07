Actuación | Batallas
Melendi sufre con la Batalla más flamenca de su equipo: “No sé qué hacer”
José Torres y Ana Muñoz han protagonizado la Batalla más flamenca de La Voz con ‘Nostalgias’.
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El flamenco ha sido el gran protagonista de la última Batalla del equipo de Melendi. José Torres y Ana Muñoz han interpretado ‘Nostalgias’, regalándonos una actuación llena de fuerza y sentimiento.
Los dos talents han conseguido dejar sin palabras a Melendi, que no sabía cómo enfrentarse a la decisión. “No sé qué hacer”, ha reconocido el asturiano, consciente de que solo uno podía continuar en su equipo.
“Tienen muchas tablas, verdades diferentes y los dos llegan”, ha asegurado Melendi, que ha intentado jugar todas sus cartas para encontrar la manera de que ambos continuasen en La Voz. ¡Vuelve a verla en el vídeo de arriba!
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Finalmente, el coach ha decidido que José Torres continúe en su equipo, convirtiéndose en el ganador de una de las Batallas más emocionantes de la noche.
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