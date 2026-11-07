Ana y Claudia desatan la locura con Adele en el equipo de Melendi

La potencia de Adele ha llegado al escenario de La Voz de la mano de Ana y Claudia Goicoechea, que han inaugurado las segundas Batallas del equipo de Melendi con ‘Set Fire to the Rain’.

“¡Qué locura!”, han reaccionado los coaches tras una actuación en la que ambas han demostrado toda su fuerza. Melendi no ha dudado en reconocer el gran trabajo de sus talents: “Más que superado”.

Lola Índigo también ha querido destacar la entrega de las dos artistas: “No ha sido perfecto, pero lo han arriesgado todo por la emoción”, ha asegurado antes de dedicarles un contundente “¡Bravas!”.

Finalmente, Melendi ha decidido que Claudia continúe en su equipo, convirtiéndose en la ganadora de esta Batalla.